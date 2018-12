Der langjährige Bundesliga-Trainer Jos Luhukay ist als Coach des englischen Fußball-Zweitligisten Sheffield Wednesday entlassen worden. Zum Interimsnachfolger des 55-jährigen Niederländers wurde Lee Bullen ernannt.

Luhukay hatte den Job im Januar von Carlos Carvahal übernommen, der von Sheffield zum Premier-League-Club Swansea City gewechselt war. Damals lag der Club auf Rang 16 von 24 Teams in der Football League Championship. Aktuell rangiert das Team auf dem 18. Platz und steckt damit im Abstiegskampf.

In Deutschland stand Luhukay zuletzt beim damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart unter Vertrag, wo er im September 2016 von seinem Posten zurücktrat.

Sebastian Rode steht laut mehreren Medien-Berichten vor einer Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der defensive Mittelfeldspieler soll von Herbstmeister Borussia Dortmund an den hessischen Ligakonkurrenten ausgeliehen werden.

Im ersten Spiel nach der Trennung von Fußballtrainer Jose Mourinho hat sich Manchester United am Samstag mit 5:1 (3:1) bei Cardiff City durchgesetzt.

Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer steht nach seinem Debüt bei United auf Platz sechs in der englischen Premier League, acht Punkte beträgt der Abstand zu den von ihm angepeilten Champions-League-Rängen.

Real Madrid hat als erster Verein zum dritten Mal in Serie die Club-Weltmeisterschaft gewonnen. Der Champions-League-Sieger mit Fußball-Nationalspieler Toni Kroos in seinen Reihen siegte am Samstag in Abu Dhabi im Endspiel gegen den Überraschungsfinalisten Al Ain FC 4:1 (1:0).

Die Treffer für die Königlichen erzielten Weltfußballer Luka Modric (14.), Marcos Llorente (60.) und Sergio Ramos (79.). Außerdem unterlief Yahia Nader ein Eigentor (90.+1). Den Gastgebern gelang durch Tsukasa Shiotani der Ehrentreffer (86.).

Fußball-Bundesligist RB Leipzig verstärkt sich mit Amadou Haidara. Der 20-jährige malische Nationalspieler kommt von RB Salzburg nach Leipzig und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. ⇥(dpa)