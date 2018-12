später lesen FOTO: dpa / Arno Burgi FOTO: dpa / Arno Burgi Teilen

Was geschah am 24. Dezember?2012 misst der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Freiburg 18,9 Grad. Es ist die offizielle Rekord-Temperatur für einen Heiligabend in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.1968 umkreist „Apollo 8“ den Mond.