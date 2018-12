Fußball: Dem früheren Profi Benjamin Köhler geht es dreieinhalb Jahre nach seiner überstandenen Krebserkrankung bestens. „Ich habe gar keine Probleme mehr und gehe jedes halbe Jahr zur Vorsorgeuntersuchung.

Die Abstände werden immer größer“, sagte der 38-Jährige.

Nach einer Anfang 2015 diagnostizierten Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs und monatelanger Therapie hatte sich der gebürtige Berliner wieder zurück auf den Platz gekämpft. In der Saison 2016/17 kam er beim Zweitligisten 1. FC Union Berlin nicht mehr zu einem Pflichtspieleinsatz und beendete anschließend seine Karriere. Inzwischen ist Köhler Inhaber eines Eiscafés in einem Berliner Einkaufszentrum, das Ende Oktober eröffnet wurde.

Basketball: Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben ihre Niederlagenserie in der nordamerikanischen NBA nach sechs Pleiten in Folge gestoppt. Die Texaner konnten sich vor heimischer Kulisse mit 122:119 (67:64) gegen die New Orleans Pelicans durchsetzen. Der 40-jährige Nowitzki erzielte sieben Punkte in knapp zwölf Minuten auf dem Parkett.

Fußball: Nach rassistischen Beleidigungen gegen den senegalesischen Profi Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel hat die Spruchkammer des italienischen Verbandes Inter Mailand zu zwei Heimspielen vor leeren Rängen verurteilt. In einer weiteren Partie muss die Fankurve im Giuseppe-Meazza-Stadion leer bleiben.

Koulibaly war vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen worden, weil er nach einer Gelben Karte höhnisch geklatscht hatte.

Ski nordisch: Die beste Skilangläuferin der Saison verzichtet auf einen Start bei der Tour de Ski. Die Norwegerin Therese Johaug, die nach einer zwei Winter umfassenden Dopingsperre in dieser Saison alle fünf Distanzrennen im Weltcup gewonnen hat, konzentriert sich stattdessen auf die Weltmeisterschaften, die am 19. Februar im österreichischen Seefeld beginnen.

Auch Johaugs schwedische Rivalin Charlotte Kalla tritt nicht bei dem Etappenrennen an, das an diesem Samstag im italienischen Toblach beginnt.

Fußball: Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim steht dicht vor der Verpflichtung eines Nachfolge-Trainers für den im Sommer zu RB Leipzig wechselnden Julian Nagelsmann. „Wir sind in Kontakt mit einem Kandidaten. Wenn das funktioniert, sehe ich gute Chancen, ähnlich erfolgreich zu spielen wie derzeit“, sagte TSG-Mäzen Dietmar Hopp. Als aussichtsreichster Anwärter auf den Posten gilt Marco Rose von RB Salzburg.

Fußball: Der deutsche Pokalsieger Eintracht Frankfurt wird ab der Spielzeit 2019/2020 goldene Alternativtrikots tragen. Die neue Trikotfarbe Gold ist das Ergebnis eines Votings, an dem Mitglieder ab 18 Jahren teilnehmen konnten. Vereinsangaben zufolge haben sich über 10 000 Mitglieder an der Abstimmung beteiligt und 55 Prozent der Votierenden für goldene Trikots ab dem kommendem Sommer gestimmt.

Fußball: Ein 35 Jahre alter Fan ist bei Ausschreitungen im Umfeld des Spiels zwischen Inter Mailand und dem SSC Neapel von einem Auto überfahren worden und am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Für die Behörden war zunächst unklar, ob die Menschen in dem Fahrzeug an den gewalttätigen Auseinandersetzungen am Mittwochabend beteiligt waren. Der später gestorbene Fan gehörte nach Polizeiangaben zu einer Gruppe, die einen Van mit Neapel-Anhängern mit Schlägern und Stangen angegriffen hatten. Vier Napoli-Fans wurden dabei verletzt. Die Polizei hat drei Inter-Anhänger festgenommen. ⇥(dpa)