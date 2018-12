Die Debatten nach dem frühen WM-Aus, der Fall Özil, die legendäre Bayern-Pressekonferenz und neue Wettbewerbe: Im Fußballjahr 2018 produzierte bei weitem nicht nur das Geschehen auf dem Rasen Schlagzeilen. Wir blicken mit Fritz Fuchs, einst Spieler beim 1. FC Kaiserslautern, Ex-Trainer des FC Homburg sowie ehemaliger sportlicher Leiter bei Eintracht Trier, zurück – und voraus.

Nach dem peinlichen Aus der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft griff Fritz Fuchs als Erstes zu seinem Mobiltelefon. Der 75-Jährige schrieb eine SMS an Bundestrainer Joachim Löw. Inhalt: Er soll den Kopf nicht in den Sand stecken und den Schaden wieder reparieren. „Er hat sich für meine Nachricht bedankt“, berichtet Fuchs, der es richtig findet, dass Löw auch mit dem Zusammenkehren der Scherben beauftragt worden ist.

Noch heute bedrückt Fuchs das Vorrunden-Aus nach der Niederlage im dritten Gruppenspiel gegen Südkorea. „Das war ein Drama. Um einen notwendigen Neuanfang in der Nationalmannschaft einzuläuten, hätte es diese schmerzhafte WM nicht gebraucht.“

Löw reagierte. Er baute nach dem WM-Desaster neue, junge Spieler ein und revidierte den bei der WM nutzlosen Ballbesitz-Fußball.

Um die Nationalmannschaft nachhaltig wieder aufzurichten, braucht es auch neue Maßnahmen in der Talentförderung, glaubt Fuchs. „Ich schaue mir viele Jugendspiele in der U 17 und U 19 sowie Trainingseinheiten in Jugend-Leistungszentren an. Da fällt schon auf, dass die Jungs zu sehr und zu früh in Systeme und Konzepte gepresst werden. Wenn nur das Positionsspiel gilt, bleibt die Kreativität einzelner Spieler auf der Strecke. Das ist in meinen Augen ein Hauptproblem, das angegangen werden muss“, sagt Fuchs, der als Beiratsmitglied bei der in Trier ansässigen Spielerberatungsagentur FSB für die Persönlichkeitsentwicklung junger Spieler zuständig ist.

Zudem müsse die Trainerausbildung auf breitere Füße gestellt werden. Fuchs: „Viele sogenannte Laptoptrainer versteifen sich auf ein System. Beim Wort ,Matchplan‘ bekomme ich graue Haare. Die richtig guten Trainer sind in der Lage, auf Veränderungen in einem Spiel blitzschnell zu reagieren.“

Zum Politikum des Jahres 2018 wurde das Foto von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Vorfeld der WM. „Daraus wurde ein Riesen-Problem, weil der Deutsche Fußball-Bund falsch reagiert hat“, meint Fuchs. Wie hätte er reagiert? „Özil und Gündogan sind junge Menschen, denen man Fehler zugestehen muss. Doch der DFB hätte erkennen müssen, dass es wegen des Fotos bei der WM keine Ruhe geben wird. Deshalb hätte ich beide Spieler sofort aus dem Kader für Russland gestrichen. Die Unruhe hat sich negativ auf die Arbeit von Trainer und Mannschaft ausgewirkt.“

Einen weiteren Aufschrei und mitunter großes Gelächter löste im Oktober die legendäre Pressekonferenz der Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic aus. Grund war die Doppelzüngigkeit, mit der einerseits mehr Respekt von den Medien eingefordert und gleichzeitig selbst gegen Ex-Spieler gekeilt wurde. „Ich kenne Uli Hoeneß sehr gut. Er war früher mein Gegenspieler. Es ist legitim, dass er seine Meinung sagt. Das hätte ich auch gemacht, wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt hätte. Uli ist ein Mensch mit großem Herzen, er sorgt aber auch für viel Populismus. Andererseits macht das das Geschäft ja auch interessant. Mir sind Leute, die nichts schönreden, auch wenn sie mal übers Ziel hinausschießen, lieber als all die Opportunisten“, urteilt Fuchs.

Wenn man das ganze Ballyhoo beiseiteschiebt, bleibt die für den FCB sportlich schwierige Situation im zweiten Halbjahr. Fuchs: „Nicht der neue Trainer Nico Kovac ist das Problem – er hat in Frankfurt gezeigt, dass er ein guter Coach ist. Aber die Bayern haben – anders als Dortmund – die Notwendigkeit eines Umbruchs im Kader unterschätzt. Ich sehe keinen Niedergang der Bayern, aber für die Bundesliga sind ihre jüngsten gelegentlichen Schwächen natürlich ein Segen.“

Schon länger nichts mehr mit der Bundesliga zu tun hat der 1. FC Kaiserslautern, der 2018 in die dritte Liga abgestürzt ist und dessen direkte Rückkehr in die zweite Liga nur noch schwer möglich erscheint. Fuchs bestritt zwischen 1969 und 1975 mehr als 160 Bundesliga-Spiele für den FCK, Anfang 2008 war er kurzzeitig Teammanager Mannschaft und Sport bei den Roten Teufeln. Ende 2017 kandidierte er für den Aufsichtsrat. Kommt die Sprache auf den FCK, schwillt Fuchs der Kamm. „Es ist ein stetiger Abwärtstrend zu beobachten, weil immer wieder Leute in Gremien gewählt wurden, die dort eigentlich nichts zu suchen haben“, sagt Fuchs, der einen „schleichenden Tod“ diagnostiziert. Er hofft, dass sich noch ein Ankerinvestor findet. Aber auch eine „geordnete Insolvenz“ wäre für ihn kein rotes Tuch: „Ich halte einen Neuanfang in der Regionalliga für möglich. Der Verein hat immer noch Zigtausende Fans im Rücken.“

Andernorts wenden sich die Fans ab – weil ein Überangebot an Fußball droht. Dennoch scheint noch weiter draufgesattelt zu werden: die neue Nations League, die Pläne für eine weitere Europa League 2 und die in den Ring geworfene Aufstockung der Teilnehmerzahl bei der WM 2022 in Katar. „Da blickt bald keiner mehr durch. Die finanzielle Schere geht immer weiter auseinander. Die Verbände müssen aufpassen, dass das Interesse am Fußball durch immer neue Expansionen nicht abnimmt“, warnt Fuchs.

Für das Fußball-Jahr 2019 hat er vor allem drei Wünsche: dass der Fußball insgesamt am Boden bleibt, dass der 1. FC Kaiserslautern noch die Kurve bekommt – und dass die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft im Sommer in Frankreich Weltmeister wird. Fuchs: „Für den Fußball in Deutschland insgesamt wäre der Titel eine Riesensache.“