Olympia: Der Berliner Landessportbund (LSB) liebäugelt mit Olympischen Spielen 2036 in der deutschen Hauptstadt. Eine mögliche Bewerbung für 2032 sei „sehr knapp“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel dem Tagesspiegel.

Eine Kandidatur für Sommerspiele in 18 Jahren bezeichnete er hingegen als „interessant“. „Eine Kandidatur Berlins 100 Jahre nach den Propagandaspielen wäre natürlich eine sehr sensible Herausforderung.“ Aber: Wenn man in „angemessener Weise“ vermitteln könnte, dass Deutschland „ein weltoffenes und demokratisches Land“ sei, „sollten wir den Mut haben, den Wunsch einer Bewerbung für 2036 an den Bürger heranzutragen“. Einen nationalen Bewerberstreit dürfe es nicht geben. An Rhein und Ruhr gibt es derzeit Pläne für eine Kandidatur für 2032.

Sportpolitik: China will Dopingsündern künftig streng bestrafen und gegebenenfalls sogar ins Gefängnis stecken. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichtete, arbeiten das Sportministerium und die oberste Justizbehörde an einer entsprechenden Richtlinie für den Umgang mit Dopingfällen. Demnach soll Doping ab dem kommenden Jahr offiziell zu einer Straftat werden, die auch eine Haftstrafe zur Folge haben kann.

Darts: Wer wird neuer Darts-Weltmeister? Das Finale in London steigt an Neujahr gegen 21 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. In den Halbfinals, die bei Redaktionsschluss noch nicht beendet waren, trafen am Sonntag die Doppel-Weltmeister Michael van Gerwen und Gary Anderson aufeinander. Im zweiten Halbfinale trafen mit Scoring-Ass Michael „Bully Boy“ Smith und Nathan Aspinall zwei Außenseiter aufeinander. Alle Deutschen waren spätestens in der dritten Runde gescheitert.