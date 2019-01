später lesen Teilen

Tennis: Mit Tränen in den Augen hat der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray das Ende seiner Karriere angekündigt. Der 31-jährige Schotte erträgt die ständigen Schmerzen an der rechten Hüfte nicht mehr und wird spätestens im Sommer in Wimbledon, vielleicht aber auch schon nach den Australian Open aufhören.