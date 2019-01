später lesen FOTO: dpa / Hendrik Schmidt FOTO: dpa / Hendrik Schmidt Teilen

Nordische Kombination: Johannes Rydzek hat für den ersten deutschen Weltcup-Sieg in diesem Winter gesorgt. Mit einem echten Kraftakt gewann der 27 Jahre alte Oberstdorfer am Freitag in Val di Fiemme nach einem Sprung von der Großschanze und einem Zehn-Kilometer-Lauf.