Bei den U-23-Ruder-Europameisterschaften in Weißrussland gewannen Annika Elsen und Katharina Bauer in einem reinen Vereinsboot des RV Treviris Trier im Zweier das B-Finale. Das bedeutete in der Summe EM-Platz sieben.