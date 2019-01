Was geschah am 16. Januar?



2018 frieren die USA ihre Zahlungen für das Palästinenserhilfswerk

UNRWA ein. Anfang August werden sie komplett eingestellt. Begründung: Die Einrichtung der Vereinten Nationen vergeude die Gelder und erschwere eine Lösung des Nahostkonflikts.



2017 bombardiert ein nigerianisches Kampfflugzeug irrtümlich ein Flüchtlingslager im Nordosten des Landes. Dabei sterben mindestens 76 Menschen. Der Angriff hatte Extremisten der Terrorgruppe Boko Haram gegolten.



2014 eröffnet in Berlin die erste chinesische Handelskammer in Europa.



1999 wird der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber in München zum neuen CSU-Vorsitzenden gewählt.

1979 verlässt Schah Mohammed Reza Pahlavi unter dem Druck der Opposition den Iran und geht ins Exil.



1969 protestiert in Prag der Philosophiestudent Jan Palach durch seine Selbstverbrennung auf dem Wenzelsplatz gegen den Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts in die CSSR. Er stirbt am 19. Januar.



1964 wird in New York im St. James Theatre das Musical „Hello, Dolly!“ von Jerry Herman uraufgeführt.



1909 erreicht unter Leitung des Geologen William Edgeworth David erstmals eine Forschergruppe den magnetischen Südpol. Sie gehört zur „Nimrod“-Expedition des Antarktisforschers Ernest Shackleton, der selbst vorher umkehren musste.



1219 kommen bei der als „Erste Marcellusflut“ bekannt gewordenen Sturmflut an der deutschen Nordseeküste 36 000 Menschen ums Leben.



GEBURTSTAGE



1989 Kiesza (30), kanadische Musikerin („Sound of a Woman“).

1974 Model Kate Moss (45)



1959 Sade (60), nigerianische Sängerin („Smooth Operator“).



1944 Thomas Fritsch (75), deutscher Schauspieler („Das schwarz-weiß-rote Himmelbett“), Sohn des Schauspielers Willy Fritsch.



1940 Franz Müntefering (79), deutscher Politiker, SPD-Bundesvorsitzender 2004-2005 und 2008-2009. Vizekanzler 2005-2007.



TODESTAGE



2016 Wolfgang Schnur, deutscher Jurist, in der Wendezeit 1989 Gründer der DDR-Oppositionsbewegung Demokratischer Aufbruch, später als langjähriger Stasi-Informant enttarnt, geb. 1944.



2007 Gisela Uhlen, deutsche Schauspielerin, Ufa-Star (Fernsehserie „Forsthaus Falkenau“), geb. 1919.