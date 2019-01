Was geschah am 18. Januar?



2018 zieht das Orkantief Friederike über Mitteleuropa. Allein in Deutschland gibt es mindestens acht Tote und Schäden von etwa einer Milliarde Euro. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn wird bundesweit lahmgelegt.



2017 verschüttet eine durch ein Erdbeben ausgelöste Lawine ein Hotel im italienischen Abruzzen-Ort Farindola. 29 Menschen finden den Tod.



2014 wird der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wiedergewählt. Er führt die erste schwarz-grüne Koalition in einem Flächenland.



1993 erscheint das Nachrichtenmagazin „Focus“ aus dem Burda-Verlag erstmals.



1974 verabschiedet der Bundestag mit den Stimmen aller Parteien das Bundesimmissionsschutzgesetz, um die steigende Luftverschmutzung zu bekämpfen.



1969 wird die von Dieter Thomas Heck moderierte „ZDF-Hitparade“ zum ersten Mal ausgestrahlt.



1940 beginnt in Deutschland mit ersten Tötungen mit Gas in Grafeneck der industriell organisierte Massenmord an behinderten Menschen und chronisch Kranken.



1919 beginnt im Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles die Friedenskonferenz der 27 Siegermächte des Ersten Weltkriegs.



1709 Preußens König Friedrich I. vereinigt durch einen Erlass mit Wirkung zum 1. Januar 1710 die fünf Residenzstädte Berlin, Cölln, Friedrichswerder, Dorotheenstadt und Friedrichstadt zur „Königlichen Haupt- und Residenzstadt Berlin“.



GEBURTSTAGE



1979 Paulo Ferreira (40), portugiesischer Fußballspieler, FC Chelsea 2004-2013.



1949 Philippe Starck (70), französischer Designer und Innenarchitekt.



1944 Alexander Van der Bellen (75), österreichischer Politiker, Bundespräsident seit 2016.



1919 Toni Turek, deutscher Fußballspieler, Fußball-Weltmeister von 1954, gest. 1984.



1904 Cary Grant, britisch-amerikanischer Schauspieler („Der

unsichtbare Dritte“), gest. 1986.



TODESTAGE



1999 Günter Strack, deutscher Schauspieler (Fernsehserie „Ein Fall für Zwei“), geb. 1929.



1989 Bruce Chatwin, britischer Schriftsteller („In Patagonien“), geb. 1940.