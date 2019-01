Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hannover 96 sondiert trotz des Festhaltens an André Breitenreiter den Trainermarkt. Eine bisherige Kontaktaufnahme mit möglichen Nachfolgern verneinte Clubchef Martin Kind indes.

Nach übereinstimmenden Medienberichten zählen der frühere 96-Coach Mirko Slomka, der ehemalige HSV-Trainer Markus Gisdol und Peter Stöger (Köln/Dortmund) zum Kandidatenkreis.

Nach dem Verschwinden des ehemaligen Nantes-Spielers Emiliano Sala ist das Pokal-Spiel zwischen FC Nantes und SSG Entente vertagt worden. Eigentlich sollte das Spiel am Mittwochabend stattfinden. Nach Angaben der Sportzeitung „L'Équipe“ soll das Spiel am Sonntag nachgeholt werden. Sala war am Montagabend an Bord eines kleinen Passagierflugzeugs, das nahe der britischen Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden war. Sala war gerade erst vom FC Nantes zu Cardiff City gewechselt. Das Flugzeug war auf dem Weg vom französischen Nantes nach Cardiff. ⇥(dpa)