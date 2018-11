Acht-Tore-Spektakel in Niederkail

Fußball-Kreisliga A: Die SG Minderlittgen-Hupperath/Bergweiler dreht die Partie und siegt im Derby bei der SG Landscheid/Niederkail/Binsfeld mit 5:3. Pauschale 30 Euro

Derbysiege schmecken süß. Und wenn ein Team, das in dieser Saison gegen den gleichen Gegner bereits zwei Niederlagen bezogen hat, plötzlich gewinnt und den Kopf vorerst aus der Abstiegs-Schlinge zieht, bekommt die ganze Geschichte eine besondere Note.

Weder im Kreispokal (1:3) noch im Liga-Hinspiel Mitte August (0:2) hatte die von Manuel Dietz trainierte SG Minderlittgen-Hupperath gegen die SG Landscheid ein Bein auf den Boden bekommen. Der Sieg im dritten Duell binnen vier Monaten freute den Minderlittger Trainer besonders. „Ich habe meiner Mannschaft in der Kabine gesagt, wenn wir das 2:3 nicht gemacht hätten, wären wir quasi tot. Nach dem Wechsel hat meine Mannschaft sehr gut reagiert, eine überragende Mentalität gezeigt und nichts mehr zugelassen. Follmann und Merges waren für mich die Matchwinner. Auch Nico Kirsch hat eine besondere Partie gemacht.“

Das Spiel war genauso verrückt wie das Resultat mit insgesamt acht Toren. Nach einem öffnenden Pass in die Schnittstelle von Kiran Busch war Christoph Merges mit seinem ersten Tor zum 0:1 zur Stelle (3.). Doch Landscheid reagierte prompt und sorgte wenige Minuten später durch Tim Reuland mit dem 1:1-Ausgleich für vorerst entspannte Gesichter. In der besten Phase der Gastgeber, bei denen Markus Follmann den privat verhinderten Coach Heini Irmisch an der Seitenlinie vertrat, gelang ein Zwei-Tore-Vorsprung. Bei einem Klärungsversuch unterschätzte Marco Läsch einen Ball, in dessen Folge Fabian Wey mit einem Heber ins lange Eck für die Landscheider Führung verantwortlich zeichnete (18.). Und nur sechs Minuten später hatte Reuland nach Vorarbeit von Andreas Grünwald mit einem Dropkick aus 16 Metern gar für das 3:1 gesorgt (24.). Einen Moment früher hatte Wey nur den Außenpfosten getroffen.

Doch Minderlittgen gab sich nicht auf, sorgte mit einer gefährlichen Situation, als Merges eine Hereingabe um Haaresbreite verpasste, für einen Weckruf. Vier Minuten vor dem Pausenpfiff machte es Mario Follmann mit dem 2:3 wieder spannend.

Im zweiten Durchgang sahen die 150 Zuschauer eine wie ausgewechselt wirkende Minderlittger Mannschaft, die zunächst mit einem Drehschuss von Merges weitere Gefahr heraufbeschwor. Einen Augenblick später zappelte der Ball tatsächlich im Landscheider Tor, als Merges ein blitzschnelles Umschalten per Lupfer zum zwischenzeitlichen 3:3 nutzte (50.).

Turbulent und torreich ging es weiter: Follmann hätte freistehend nachlegen müssen, doch Landscheid-Keeper Philipp Kreutz verkürzte den Winkel. Doch wenig später war auch Kreutz machtlos, als eine Flanke von Merges den freistehenden Follmann erreichte, der die Partie vollends drehte – 3:4 (55.).

Den Gastgebern fehlten nun die klaren Aktionen und auch die letzten Pässe, während Minderlittgen seine Konter oft zu ungenau ausspielte. Lukas Barbara klärte im letzten Moment vor dem einschussbereiten Nino Fuchs. Die anschließende Ecke hätte Kapitän Marc Lieser beinahe zum 3:5 verwertet. Merges war ständiger Unruheherd im Spiel der Gäste, tauchte nach langen Bällen überall auf. Einen Kopfball faustete Kreutz noch gedankenschnell zur Ecke, doch 100 Sekunden später legte der beste Mann auf dem Platz mit dem 5:3 den Deckel endgültig drauf (81.). Kreutz verhinderte in der Nachspielzeit mit einer tollen Reaktion gegen den eingewechselten Roman Krischel eine höhere Niederlage.

„Die Mannschaft hat es in der ersten Halbzeit phasenweise gut gemacht und wollte den Sieg unbedingt. Nach dem Wechsel waren wir hinten zu offen und haben das Fußballspielen eingestellt. Minderlittgen war bissiger und aggressiver und hat sich den Sieg verdient“, fand Follmann klare Worte.

SG Landscheid-B – SG Minderlit.-H / B 3:5 (3:2)

SG Landscheid-B: Philipp Kreutz - Matthias Weiskopf, Christopher Gansen, Andreas Grünwald (88. Daniel Schappo), Moritz Schäfer, Fabian Wey, Tim Reuland, Lukas Gerhard, Dustin Hendle (83. Markus Mergen), Stefan Jobst, Lukas Barbara (77. Hendrik Gruber)

SG Minderlit.-H / B: Joshua Stewart - Marco Läsch, Johannes Stolz, Kiran Busch, Nicolas Kirsch, Marc Lieser, Hans-Jonas Schlig, Tom Welter, Mario Follmann (76. Nino Fuchs), Jan Lieser (46. Daniel Steffes), Christoph Merges (85. Roman Krischel)

Schiedsrichter: Alexander Ullrich (Herforst)

Zuschauer:100

Tore: 0:1 Christoph Merges (3.), 1:1 Tim Reuland (11.), 2:1 Fabian Wey (18.), 3:1 Tim Reuland (24.), 3:2 Mario Follmann (41.), 3:3 Christoph Merges (50.), 3:4 Mario Follmann (55.), 3:5 Christoph Merges (81.).