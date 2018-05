AfD-Politiker nennt Marx einen „Loser“

Ihr Name

Junge sagte, Marx sei die „Wurzel von unsäglichem Leid und Verbrechen“ im Kommunismus. Die CDU tadelte er dafür, in einem „Nebel der Geschichtsvergessenheit“ eingehüllt zu sein. „Konrad Adenauer würde sich im Grabe umdrehen.“ Der bayerische AfD-Politiker Petr Bystron, mit seinen Eltern 1987 aus der Tschechoslowakei nach Deutschland geflohen, kritisierte eine „Disneyland-Atmosphäre in Trier“, die Marx verkläre. Marx nannte er einen „Loser“. Der Trierer AfD-Politiker Michael Frisch sagte, die Wirkungsgeschichte von Marx’ Werken werde „bewusst ausgeklammert“. Prominentester Marx-Gegner in der Runde: Vaclav Klaus, einst tschechischer Staatspräsident. Der 76-Jährige kritisierte die Europäische Union als „marxianisches Projekt“.