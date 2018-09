Als Nummer eins: Federer gewinnt Titel in Stuttgart

Seine famose Rückkehr an die Weltranglistenspitze hat Tennis-Star Roger Federer mit seinem Premieren-Titel in Stuttgart gekrönt. Mit dem verdienten 6:4, 7:6 (7:3) gegen den früheren Wimbledonfinalisten Milos Raonic gelang dem Schweizer ein optimales Comeback nach seiner freiwillig gewählten Wettkampf-Pause.

Einen Tag nach seinem erneuten Sprung auf Platz eins endete seine erste Standort-Bestimmung nach seiner mehr als zweimonatigen Auszeit mit seinem insgesamt 98. ATP-Titel.

Auch wenn der 36-Jährige zwei Wochen vor Wimbledon auch gegen Raonic noch nicht an seine Topform heranreichte – der Rasen-Liebhaber hat sich rechtzeitig vor seinem Saison-Höhepunkt in London eindrucksvoll zurückgemeldet. In einem unterhaltsamen Endspiel gegen den nach Verletzungen auf Weltranglistenplatz 35 zurückgefallenen Kanadier reichte Federer im ersten Satz ein frühes Break, das er sich mit beeindruckenden Returns sicherte. Im zweiten Satz zwang ihn der aufschlagstarke Raonic in den Tiebreak, in dem Federer auch von einem Doppelfehler profitierte und der konstantere Spieler war.

„Es ist überraschend für mich, dass es schon wieder so gut geht“, hatte der 36-Jährige gesagt. Seine Strategie mit dem Turnier-Verzicht auf Sand scheint sich wieder auszuzahlen. Am heutigen Montag geht er in seine 310. Woche als Weltranglisten-Erster. Und die Nummer eins reizt Federer eben doch noch: „Das fühlt sich großartig an“, sagte er.