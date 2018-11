später lesen Turn- und Akrobatikshow Am heutigen Samstag in der Arena: Gymmotion mit Stars aus aller Welt FOTO: TV / Björn Pazen FOTO: TV / Björn Pazen Teilen

Die Show Gymmotion ist Stammgast in der Arena Trier. Bereits zum neunten Mal gastiert diese Mischung aus Turnkunst, Gymnastik, Artistik, Theater und Varieté am heutigen Samstag in Trier (Beginn 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr).