Am dritten Amateurfußball-Kongress Ende Februar in Kassel können auch Vereinsvertreter, die nicht vor Ort sind, teilnehmen – und zwar von Koblenz aus. Der vom Deutschen Fußball-Bund veranstaltete Amateurfußballkongress wird um zahlreiche Außenstellen in den Landesverbänden erweitert, eine davon befindet sich in der Sportschule Oberwerth.