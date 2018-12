später lesen Preis Anja Kampmann erhält den Mara-Cassens-Preis 2018 Teilen

(dpa) Für ihren Debütroman „Wie hoch die Wasser steigen“ erhält die Autorin Anja Kampmann den Mara-Cassens-Preis 2018. Der Roman beschreibe in überraschender Weise und in dichter, poetischer Sprache die Rückkehr aus der Fremde und den Versuch, aus einer bodenlosen Arbeitswelt ins eigene Leben zurückzufinden, heißt es in der Begründung der Jury. dpa