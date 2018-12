(red) Vom 7. Januar an bleiben die Geschäftsstelle Morbach der Agentur für Arbeit Trier und des Jobcenters Bernkastel-Wittlich dauerhaft geschlossen. Termine vor Ort sind nur noch bis einschließlich 4. Januar möglich. red

Ab dem 7. Januar 2019 werden Kunden der Agentur für Arbeit gebeten, sich an die Geschäftsstelle in Wittlich (Kurfürstenstraße 11 – 13) und die des Jobcenters an die Geschäftsstelle in Bernkastel-Kues (Pastorenpfad 3) zu wenden.

Zur Klärung von Anliegen stehen Betroffenen weiterhin die Service-Hotline unter 0800/4555500 zur Verfügung. Oder das Online-Angebot unter Arbeitsagentur.de -> E-Services.