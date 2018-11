Athen-Trip bringt vier WM-Titel ein

Kickboxer der Kampfsportakademie Trier und Föhren sammeln serienweise Medaillen.

Nach einem Jahr Qualifikation und zehn Wochen harter Vorbereitung ging es für fünf Kickboxer der Kampfsportakademie Trier und Föhren nach Athen zur Weltmeisterschaft der World Kickboxing & Karate Union. Die Reise in die griechische Hauptstadt sollte von gleich mehreren großen Erfolgen gekrönt sein.

Aus Trier starteten Till Knopp in der Kategorie Leichtkontakt (Lk) Kids über 50 Kilogramm, Bonnie Marie von Juterzenka im Lk-Jugend bis 55 Kilo, Ajla Mujic im Lk-Jugend und Kick-Light (KL)-Jugend über 65 Kilo, Samih Mese im Vollkontakt- Kickboxen bei den Herren bis 60 Kilo und Dennis Ullrich im Lk- und KL-Herren bis 75 Kilo. Till Knopp, der Jüngste des Teams, kämpfte sich bei seiner ersten WM bis ins Finale und gewann dort nach einem intensiven Kampf gegen seinen deutschen Kontrahenten aus Karlsruhe und wurde Champion. Bonnie Marie von Juterzenka wiederum kämpfte sich durch eine der vollsten Kategorien des Turniers gegen Kontrahenten aus Wales, USA und Deutschland bis ins Finale.

Dort hatte sie gegen die mehrfache Weltmeisterin aus Bonn die Nase vorne und holte sich ebenfalls den Weltmeistertitel. Auch Ajla Mujic stand im Leichtkontakt-Jugend-Finale und schnappte sich als drittes Mitglied des Teams nach einem harten Kampf ebenfalls die Goldmedaille.

Samih Mese musste sich im Halbfinale gegen einen Franzosen geschlagen geben. Er belegte somit den dritten Platz. Dennis Ullrich hatte im Leichtkontakt und Kick-Light allerhand zu tun, was ihn nicht davon abhielt, in beiden Kategorien ins Finale einzuziehen. Im Kick-Light schaffte auch er es, sich den ersten Platz zu sichern, während er im Leichtkontakt das Finale knapp an einen Schotten abgeben musste.