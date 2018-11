später lesen London ATP-Finals: Start nach Maß für Zverev Teilen

Twittern

Teilen



(dpa) Alexander Zverev hat bei den ATP World Tour Finals einen Start nach Maß hingelegt und darf beim Jahresendturnier in London auf den erstmaligen Einzug ins Halbfinale hoffen. Der 21 Jahre alte Hamburger schlug am Montag Australian-Open-Finalist Marin Cilic mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:1) und machte damit in der Vorrundengruppe „Guga Kuerten“ einen Riesenschritt in Richtung Weiterkommen.