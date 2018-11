Auch ohne spezielle Vorbereitung gut im Rennen

Monika Pawelke vom Karate-Club Wittlich war bei den Deutschen Masters-Meiserschaften erst im Finale zu stoppen.

Die besten Karatesportler aus der ganzen Bundesrepublik kamen zu den Deutschen Karatemeisterschaften in den Altersklassen der Schüler und der Masterklasse in der Harzlandhalle in Ilsenburg/Sachsen-Anhalt zusammen.

Monika Pawelke vom Karate-Club Wittlich hatte sich für die Kategorie Kumite-Damen-Einzel in der Altersklasse Ü 45 qualifiziert. Sie erwischte einen sehr guten Tag und konnte die ersten Vorkämpfe gegen Vertreterinnen aus Nordrhein-Westfalen und Bayern überlegen gewinnen.

Im Kampf um den Einzug ins Finale wurde es spannend, Pawelke konnte einen Rückstand noch einmal aufholen und die Begegnung mit 8:7 für sich entscheiden.

Im Finale musste sich die KCW-Athletin etwas unglücklich ihrer Gegnerin vom Karate Dojo Mayen/Mendig geschlagen geben: Elke Schulz konnte sich damit für ihre Niederlage gegen Pawelke bei den Landesmeisterschaften revanchieren. Trotzdem war die Wittlicherin auch mit dem zweiten Rang zufrieden, zumal sie sich nicht besonders auf diese Meisterschaft vorbereiten konnte. In der Vorbereitungszeit hatte sie indes ihre Prüfung zum 1. Dan abgelegt und bestanden. Aktuell steht Pawelke in der Ausbildung zum lizenzierten C-Trainer.