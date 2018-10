In Kooperation mit der JSG Saar-Mosel Konz hat der SV Konz ein weiteres Lehrgangs-Modul auf dem Weg zum C-Trainerschein angeboten. 16 Teilnehmer haben dabei in theoretischen und praktischen Lehreinheiten den Teamleiterkurs Jugend absolviert.

Zuvor hatte die JSG-Saar-Mosel den Kurs Basiswissen in Niedermenning ausgerichtet. Anfang des kommenden Jahres will die JSG dann noch den Teamleiterkurs Kinder anbieten, so dass die Teilnehmer dann zu einem Prüfungswochenende für den C-Trainer-Schein zugelassen sind. Der SVK und die JSG haben sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele lizenzierte und qualifizierte Trainer aufbieten zu können. ⇥red/Foto: SV Konz