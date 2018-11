später lesen Freiburg Augustinsson rettet Bremen: Ausgleich in der Nachspielzeit Teilen

(dpa) Ludwig Augustinsson hat Werder Bremen gerade noch vor der vierten Niederlage in der Fußball-Bundesliga in Serie bewahrt. Der schwedische Abwehrspieler rettete mit seinem Tor in der Nachspielzeit am Sonntag ein 1:1 (0:1) beim SC Freiburg.