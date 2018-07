Aus Ecuador zum Traillaufen an die Mosel

Beim Trail Römische Weinstraße mit Start und Ziel in Mehring werden am Sonntag mehr als 300 Teilnehmer erwartet.

(teu) Steile Anstiege, rasante Bergabpassagen, atemberaubende Ausblicke, das alles bietet am Sonntag (22. Juli) zum sechsten Mal der Trail Römische Weinstraße (TRW). Die Läufe beginnen und enden diesmal am Sportplatz in Mehring (bisher in Leiwen), bieten aber wie sonst keine andere Veranstaltung in der Region ein Lauferlebnis ganz nah dran an der Natur. Gespickt ist dieses auf den 66, 28, 15 oder sieben Kilometer langen Strecken aber mit vielen Höhenmetern. Die Aussicht auf das mit viel Schweiß erkaufte Moselpanorama lockt in diesem Jahr Läufer aus rund 20 Ländern an. Eine Teilnehmerin kommt aus Ecuador. Diese stamme aus Deutschland und nutze den Urlaub in ihrer alten Heimat für einen Start beim TRW, erklärt Organisationsleiter Markus Krempchen. Bis auf Afrika und Australien sind bei der sechsten TRW-Auflage alle Kontinente vertreten. Die Favoriten kommen aber aus Europa. Über 66 Kilometern (mit 2417 Höhenmetern) sieht Krempchen die Luxemburgerinnen Bénédicte Reis und Annick Weimerskirch sowie Stephan Peters vorn. Der Belgier hat unter anderem den Jurasteig-Ultratrail über 170 Kilometer gewonnen. Aus der Region Trier haben sich unter anderem die von Straßenläufen bekannten Ralf Rhein (PST Trier) und Frank Grobelny (SV Oberweis) sowie Trailspezialist Eric Geidel (Trier) für die Königsdistanz angemeldet. Gespannt sein darf man, wie sich über 28 Kilometer die ehemalige deutsche Marathonmeisterin (2013) Silke Optekamp von der LG Mönchengladbach auf dem Terrain schlägt. Die 39-Jährige bringt immerhin persönliche Bestzeiten von 34:48 Minuten (zehn Kilometer), 1:16:17 Stunden (Halbmarathon) und 2:37:17 Stunden (Marathon) mit. In der Meldeliste steht auch die aus Wittlich stammende letztjährige DM-Finalistin über 3000 Meter Hindernis Katharina Rach. Bei den Männern peilt der Gewinner des Eifelmarathons Timo Schmidt aus Saarbrücken seinen zweiten Sieg in der Region Trier in diesem Jahr an. Er trifft auf David Claerebout aus Luxemburg, der beim legendären Ultratrail Mont Blanc bereits im Vorderfeld landete. Um den Läufern in der Region Trier das Laufen auf schmalen Pfaden (Trails) näherzubringen, bietet Krempchen mit dem Verein Trail Römische Weinstraße kurze Distanzen an. Diese würden allerdings nicht gut angenommen, zeigt sich der 46-Jährige enttäuscht und überlegt, sich 2019 auf die langen Strecken zu konzentrieren. Anmeldungen zum TRW sind noch am Samstag (16 - 19 Uhr) und am Sonntag ab 6 Uhr in der Sporthalle Mehring möglich.

Wettbewerbe und Zeitplan:

6 Uhr Start 66 Kilometer, 9 Uhr Start 15 Kilometer und sieben Kilometer, 9.15 Uhr Start 28 Kilometer, 9.30 Uhr Start Kinderläufe

www.trail-trw.org