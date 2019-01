Der Fußballkreis Mosel organisiert einen Basislehrgang für Jugendtrainer, -leiter und -betreuer. Am Freitag, 15. März, findet auf dem Sportplatz und im Vereinsheim der DJK Morscheid zwischen 18.30 und 21.30 Uhr der erste Block statt.

Am Samstag, 16. März, trifft man sich von 8.30 bis 17 Uhr. Weiter geht es dann am Samstag, 23. März, 8.30 bis 17 Uhr. Die Teilnehmer müssen das 15. Lebensjahr vollendet haben und Mitglied in einem Verein sein. Anmeldeschluss ist der 5. März. Anmeldungen über Günter Thiesen, E-Mail: GuenterThiesen@t-online. de