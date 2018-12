(dpa) Es läuft nicht bei den Dallas Mavericks. Sie bangen in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA um den Einzug in die Playoffs. Maximilian Kleber bekommt in dieser schwierigen Situation seine Chance – und scheint sie zu nutzen.

In den vergangenen Partien – beide gegen die New Orleans Pelicans – stand der 26-Jährige, der wie sein Team-Kollege Dirk Nowitzki aus Würzburg stammt, in der Starting Five. Ein Umstand, der ihn nicht sonderlich berührt. „Es geht nicht darum, ob ich bei Spielbeginn auf dem Feld stehe oder von der Bank komme. Ich bin auf alles vorbereitet“, sagte der Nationalspieler.

Ihm kommt es auf ganz andere Dinge an. „Wichtig ist, was du auf dem Feld machst und dass du das Richtige tust“, sagt Kleber. Dass er ausgerechnet jetzt seine Chance bekommt und wohl auch nutzt überrascht, denn er kam gerade nach einer Zehen-Verletzung zurück. „Nach dem Spiel tut der Fuß noch weh, aber ich denke, in ein, zwei Wochen ist das vergessen“, sagte er. Am Freitag gab eine 112:114-Niederlage. Dass der Kampf um die Playoffs gut ausgeht, daran zweifelt Kleber nicht. „Unser Trainer Rick Carlisle hat immer eine gute Idee.“