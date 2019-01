später lesen Wittlich Basketball: Rheinlandturnier der U 18 im Wittlicher Eventum FOTO: - FOTO: - Teilen

Die Basketball-Rheinland-Meisterschaften der Altersklasse U 18 werden am Sonntag, 13. Januar, ab 9.30 Uhr im Wittlicher Eventum ausgetragen. Die Gastgeber des Wittlicher TV sind in dieser Saison bisher ungeschlagen und treten gegen die TVG Baskets Trier, die SG Lützel-Post Koblenz und den BBC Horchheim an.