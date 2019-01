später lesen Finanzen Bereitstellungszins beim Hausbau gering halten Teilen

Twittern

Teilen



(dpa) Wer einen bewilligten Baukredit nicht abruft, muss dafür zahlen. Denn Banken verlangen in diesem Fall in der Regel Bereitstellungszinsen. Diese liegen meist bei etwa drei Prozent pro Jahr, erklärt der Bauherren-Schutzbund (BSB) in Berlin. dpa