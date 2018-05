Berlin will nicht mehr zahlen

La Repubblica (Rom) zur Debatte um den EU-Haushalt.

Berlin will nicht zahlen und fürchtet immer noch die Populisten (...) Wir sind beim ersten Aufschlag der schwierigen Etat-Verhandlungen. Aber der neue deutsche Finanzminister Olaf Scholz hat schon den Vorschlag von EU-Kommissar Oettinger zurückgewiesen, das finanzielle Engagement auf zwölf Milliarden Euro zu erhöhen. (...). In Berlin wiegt immer noch die Furcht schwer, dass mehr Ausgaben in Richtung Brüssel die Propaganda der Rechtspopulisten befeuern könnten.⇥