Bisher kein Gefährder unter Intensivstraftätern

(dpa/lrs) Unter den besonders straffälligen Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz ist bisher kein potenzieller Terrorist. „Bislang ist kein (...) Proband in den Status Gefährder eingestuft worden“, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz mit.