Bitburg und Ruwertal setzen ihre Serien fort

Bezirksliga: Schweich stolpert in Irsch, Niederemmel mit Dusel, und Buchholz lässt aufhorchen.

SG Saartal Irsch – TuS Mosella Schweich 2:0 (1:0). Dämpfer für die Schweicher Mosella: Durch die 0:2-Niederlage in Irsch verlor die Elf von Coach Jochen Weber den Kontakt zum Spitzenduo. „Wir haben den Gegner zugestellt und ihn nicht ins Spiel kommen lassen“, freute sich Irschs Trainer Heiko Niederweis über das gelungene Forechecking seiner Elf. In der flotten Partie setzten die Gastgeber vor 240 Zuschauern die ersten Akzente. Alec Webel und Lukas Kramp gaben erste Warnschüsse ab, auf Schweicher Seite tauchten Stephan Schleimer und Maximilian Gäbler gefährlich vor dem Tor der Saartaler auf. Vier Minuten vor der Pause dann erster Jubel bei den Gastgebern, als Lukas Kramp auf Vorlage von Nicolas Jakob nach einem Blitzangriff die Pausenführung erzielte (41.). Einfluss auf den Spielausgang hatte kurz darauf die Gelb-Rote Karte für Mosella-Abwehrspieler Alexander Schwarz, die Schiri Dominik Franklin kurz vor der Pause trotz Protesten der Mosella zeigte. Schweich kam entschlossen aus der Kabine, verstärkte den Angriffsdruck, doch trotz guter Gelegenheiten von Stephan Schleimer, Carsten Reis und Maximilian Gäbler blieben die in Unterzahl spielenden Gäste vor dem Gehäuse der Saartaler glücklos. Anders die cleveren Gastgeber, für die Lukas Kramp mit seinem zweiten Treffer zum 2:0-Endstand den Sack zuband (81.). Bezeichnend für den gebrauchten Tag der Mosella war das Auslassen der letzten Großchance durch Stephan Schleimer in der sechsten Nachspielminute.

SG Schneifel-Auw – SG Daleiden 2:2 (2:1). Als „ärgerlich, aber gerecht“ bewertete Auws Trainer Jörg Stölben die Punkteteilung seiner Elf im Derby. 150 Zuschauer trotzten in Auw starkem Wind und Dauerregen, bezeichnend, dass ein Eigentor den ersten Jubel auslösen musste. Nach einem Schuss von Jan Pidde fälschte Daleidens Andreas Munkler im Zweikampf mit dem Schneifeler Stephen Kinnen das Leder ins eigene Tor ab (29.). Sechs Minuten später hatten die Gäste die Antwort parat. Nach Zuspiel von Joschka Trenz glich Florian Arens in der 35. Minute per Kopfball zum 1:1 aus. Wiederum zwei Minuten später waren die Gastgeber wieder dran. Andreas Nellessen passte zu Jan Pidde, der ließ gleich drei Abwehrspieler aussteigen und knallte das Leder zum 2:1 ins kurze Eck (37.). Nach Wiederbeginn spielte Auw mit Windunterstützung, doch die Gelb-Rote Karte, die sich Andreas Nellessen in der 68. Minute einhandelte, erwies sich als großes Handicap. In Überzahl bekam Daleiden die „zweite Luft“, und nach einem Missverständnis in der Auwer Abwehr erzielte Pascal Krämer den Treffer zum 2:2-Endstand. „Vom Ergebnis her war alles möglich. Das Unterzahlspiel war aber entscheidend“, sagte Stölben.

FC Bitburg – SG Wallenborn 4:1 (1:1). Seit 2014 konnte Wallenborn kein Pflichtspiel mehr gegen Bitburg gewinnen, und dies blieb auch am Samstag so. Durch die Erfolgsserie der Bierstädter mauserte sich das Eifelduell zum Spitzenspiel, und vor 250 Zuschauern glückte den Gastgebern durch das frühe 1:0 von Kevin Arbeck (3.) ein Traumstart. Wallenborn blieb die Antwort nicht schuldig. Nach Foul an Sebastian Zimmer glich Sebastian Hilgers per Elfmeter zum 1:1 aus (31.). Nach zähem Ringen neigte sich die Waage erst in den letzten 20 Minuten auf die Seite der Gastgeber, als Kevin Arbeck mit dem Treffer zum 2:1 (68.) die Weichen auf Sieg stellte. Mit seinem ersten Saisontor erhöhte Youngster Yannik Grün auf 3:1 (76.), in der vorletzten Spielminute machte Arthur Schütz mit dem Treffer zum 4:1-Endstand den vierten Bitburger Sieg in Folge perfekt. „Es war sicherlich kein gutes Spiel, aber von den Anteilen her war er für uns verdient“, sagte Bitburgs Trainer Fabian Ewertz.

SG Buchholz – SG Neuerburg 3:1 (2:0). Faustdicke Überraschung in Pantenburg. Gegen den als Tabellenfünften angereisten Gast feierten die Vulkaneifeler ihren zweiten Saisonsieg. „Wir sind endlich belohnt worden und haben uns den Sieg redlich verdient. Wir waren giftiger in den Zweikämpfen und haben die Räume geschickt eng gemacht“, freute sich Coach Lukas Reffke über die leidenschaftliche Einstellung seiner Elf. Auf Vorlage von Matthias Steffens markierte Yannic Nau den Führungstreffer (15.). Kurz vor dem Pausenpfiff staubte Mathias Schröder nach einem Freistoß von Daniel Sorge zum 2:0 ab (45.). Als Nicolas Hubo auf Zuspiel von Raphael Ney kurz nach der Pause für die Gäste auf 1:2 verkürzte (46.), wurde es noch mal eng. Sechs Minuten später aber die Entwarnung, als Dominic Klein auf Vorarbeit von Yannic Nau auf 3:1 erhöhte (52.). Die Rote Karte für den Buchholzer Michael Schiefer (81.) fiel in den Schlussminuten nicht mehr negativ ins Gewicht.

SV Leiwen-Köwerich – SG Ralingen 2:1 (0:0). In den letzten sechs Spielen konnte Ralingen nicht mehr gewinnen, und die Ergebniskrise sollte sich auch in Leiwen fortsetzen. „Es war eine enge Kiste“, sprach Leiwens Obmann Bernd Thomas von einer späten Wende in der spannenden Partie. Im ausgeglichenen ersten Abschnitt gab es viele Strafraumszenen, aber die Seiten wurden torlos gewechselt. Dann war Ralingen am Zug. Auf Zuspiel von Andreas Mayer markierte Tim Wagner das 1:0 (67.), Marco Port und Joe Schilz boten sich kurz danach gute Gelegenheiten zum Ausbau der Führung. Die Ralinger Versäumnisse bauten die Gastgeber auf und sorgten für die Wende. „Davon sind wir wachgerüttelt worden, und wir haben zum Schluss den Deckel drauf gemacht“, sprach Thomas von einer intensiv geführten Schlussviertelstunde der Leiwener. Mit einem beherzten 25-Meter-Schuss glich Taner Weins zum 1:1 aus (78.), und sechs Minuten später traf Andre Alten auf Zuspiel von Luca Rosen zum 2:1-Siegtreffer (84.).

SG Ruwertal – SG Geisfeld 4:2 (2:1). Auch gegen die als Vizemeister angereisten Nachbarn aus Geisfeld konnte Ruwertal seine Erfolgsserie ausbauen und blieb nach dem verdienten 4:2-Sieg auch im zwölften Spiel in Folge ungeschlagen. Dabei begann die Partie mit einem Paukenschlag, als Andre Lochen schon nach sechs Minuten die Geisfelder Führung erzielte. Die Gäste entpuppten sich vor 180 Zuschauern als unbequemer Gegner, der die Räume geschickt eng machte. Ruwertal glänzte mit zunehmender Spieldauer mit Spielstärke und optimaler Chancenauswertung. Nach einem Diagonalpass von Marius Gehlen glich Fabian Regel zum 1:1 aus (28.), und drei Minuten vor der Pause führte eine sehenswerte Kombination über Philipp Kartz und Fabian Regel zur Ruwertaler Pausenführung durch Pascal Neumann (42.). Der dritte Treffer für die Stoffels-Elf war eine Kopie des zweiten Tores. Wieder gab Regel die Vorlage, Neumann bedankte sich mit dem 3:1 (51.). In der fairen Partie bedeutete das 4:1 von Ruben Herres, der von Philipp Kartz freigespielt wurde, bereits die Vorentscheidung (62.). Jannik Marx konnte für die Gäste nur noch auf 2:3 verkürzen (87.).

SV Niederemmel – SG Geichlingen 1:0 (1:0). Im Aufsteigerduell gegen Geichlingen strapazierten die Moselaner die Nerven des eigenen Anhangs beträchtlich. In den ersten 45 Minuten war Niederemmel die etwas bessere Mannschaft und lag zur Pause durch den Treffer von Benedikt Vogedes (29.) nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Minuten zuvor hatte Vogedes bereits eine Großchance zur Führung ausgelassen. Die Verletzung von Mario Görgen (46.) verursachte dann einen Bruch im Niederemmeler Spiel. Geichlingen war feldüberlegen, es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor und zwar auf das Gehäuse der Gastgeber. Die Geichlinger Daueroffensive fruchtete aber wenig, zwei Mal rettete die Torlatte die Moselaner vor dem möglichen Ausgleich. Passender Kommentar von Niederemmels Vorstand Günter Jostock: „Eigentlich müsste die ganze Mannschaft heute Abend in die Kirche gehen und Kerzen anzünden“.