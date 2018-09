später lesen New York Blues-Brothers-Legende Matt Murphy gestorben Teilen

Matt ,Guitar’ Murphy, einst Gitarrist der US-Band The Blues Brothers, ist am Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das verkündete die Gruppe in mehreren sozialen Medien. Die Todesursache blieb zunächst unklar. dpa