später lesen Müllenborn/Konz Bogensport: Müllenborner landen weit vorne Teilen

Twittern

Teilen



Bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften der Bogenschützen in Konz errangen die Aktiven des Schieß- und Sportclubs Müllenborn einige Erfolge: In der Blankbogen-Schülerklasse A gab es für Mohammed Konu Platz zwei, Rang drei ging an Leon Hanebrink.