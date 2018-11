später lesen Rock am Ring Bring Me The Horizon exklusiv bei Rock am Ring Teilen

Twittern

Teilen



Jetzt ist es raus: Bring Me The Horizon sind der Hauptact der dritten von insgesamt vier Montags-Bandwellen im November und Dezember für Rock am Ring und Rock im Park 2019. Die wohl wichtigste neue moderne Metal-Band der letzten Dekade spielt ihre einzigen deutschen Festivalauftritte bei den Zwillingsfestivals am Nürburgring und in Nürnberg. red