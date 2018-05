später lesen Stahl Brüssel erlaubt Stahlfusion: Was passiert in Luxemburg? Teilen

(/hw) Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal darf nach einer Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter die italienische Stahlfirma Ilva unter Auflagen übernehmen. Der Konzern müsse aber eine Reihe von Geschäftstätigkeiten abgeben, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, erklärte die EU-Kommission am Montag in Brüssel. Unter anderem soll das Stahlwerk im luxemburgischen Düdelingen verkauft werden. Dort arbeiten rund 300 Beschäftigte. Luxemburgs Wirtschaftsminister Etienne Schneider hat um eine Unterredung mit dem Präsidenten von ArcelorMittal, Adhitya Mittal, für diesen Mittwoch gebeten, berichtet das Tageblatt in seiner Online-Ausgabe. dpa