Will Barca Thiago holen? Spaniens Nationalspieler Thiago steht nach einem Bericht des Sportblatts Marca ganz oben auf der Wunschliste des FC Barcelona. Für den Mittelfeldspieler soll der FC Bayern München eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro aufgerufen haben, schrieb die Zeitung ohne Quellenangaben. Thiago hat beim deutschen Meister einen Vertrag bis 2021. Torwart verzichtet auf Bierpreis: Der ägyptische Torwart Mohamed Al-Schenaui nahm nach der starken Leistung gegen Uruguay (0:1) die Trophäe zum Spieler des Spiels nicht an. Der Grund: Die Auszeichnung war von einem Bierkonzern ausgelobt. Als gläubiger Muslim entsagt der Torwart dem Alkohol – und damit auch so einem Preis, über den er sich trotzdem freute. ⇥(dpa)