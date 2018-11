Cirikovic feiert Debüt nach Maß

Fußball-Rheinlandliga: Zerf und Tarforst verlieren, Salmrohr feiert Schützenfest.

Rheinladligist SV Morbach liegt bereits zehn Punkte vor dem Drittplatzierten BC Ahrweiler. Lediglich die Eisbachtaler Sportfreunde, die bei der SG Ellscheid nicht über ein 1:1 hinauskamen, liegen noch in Schlagdistanz. Der FSV Trier-Tarforst kassierte gegen Windhagen die erste Heimniederlage, Zerf rutscht nach der Pleite in Mendig weiter in der Tabelle nach unten. Salmrohr feiert beim 5:2 gegen Andernach den vierten Sieg im fünften Spiel.

FSV Salmrohr - SG 99 Andernach 5:2 (2:2) Beim Heimsieg gegen die SG Andernach spielte FSV-Neuzugang Nedim Cirikovic, dessen Verpflichtung erst am Donnerstag bekannt wurde, eine ganz besondere Rolle. Der Luxemburger mit Erstligaerfahrung im Großherzogtum feierte im Dress der Salmtaler ein Debüt nach Maß. Kim Kossmann (11.) brachte die SGA zunächst in Front, ehe Peter Schädler (19.) der Ausgleich gelang. Nur zwei Minuten später sorgte Daniel Kossmann für die erneute Gästeführung. Wieder war es Schädler (28.), der noch vor der Pause zum erneuten Ausgleich traf. Nach 70 Minuten kam dann Cirikovic für Schädler. Mit einem Doppelpack ebnete der Neuzugang (82., 86.) den Weg zum nächsten Sieg der Salmtaler. Nico Toppmöller (89.) setzte mit dem 5:2 den Schlusspunkt. „Mit der Punkteausbeute der vergangenen Wochen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wir müssen allerdings aufhören, Geschenke zu verteilen“, sagte Lars Schäfer, Trainer des FSV Salmrohr.

FSV Salmrohr: Popescu-Giwer, Dingels, Düpre-Abend, Gilz (60. Bohr), Pinna (68. Toppmöller), Bernard, Schädler (70. Cirikovic), Lames-Unnerstall

Tore: 0:1 (11.) Kim Kossmann, 1:1 (19.) Peter Schädler, 1:2 (21.) Daniel Kossmann, 2:2 (28.) Peter Schädler, 3:2 (82.) Nedim Cirikovic, 4:2 (86.) Nedim Cirikovic, 5:2 (89.) Nico Toppmöller

Zuschauer: 130

Schiedsrichter: Christopher Groß (VfL Nastätten)

SG Mendig/Bell - SG Hochwald-Zerf 2:1 (0:1) Trotz der Führung in Mendig begann die Partie für die Hochwälder alles andere als optimal. Julian Barth (37.) brachte die Gäste nach einer Vorlage von Peter Irsch zwar in Führung, jedoch täuschte der Treffer nicht über die starke Anfangsphase der Gastgeber hinweg. Zuvor traf Björn Gilles (14.) mit einem Schlenzer die Latte, ehe Joachim Akwapay (33.) an SGH-Schlussmann Jan Niklas Koltes scheiterte. Im zweiten Durchgang konnte Akwapay das Duell gegen Koltes dann für sich entscheiden und traf zum Ausgleich (52.). Nach 78 Minuten vergab der mendiger Florian Schlich einen Strafstoß.

Nach 84 Minuten war das Glück der Hochwälder dann aber aufgebraucht. Milan Rawert gelang der Siegtreffer. „Unter dem Strich geht der Sieg für Mendig in Ordnung. Am Ende hätte das Ergebnis auch deutlicher ausfallen können“, sagte Fabian Mohsmann, Coach der Hochwald-SG.

SG Hochwald-Zerf: Koltes-Haas, Thinnes, Dengler, Baumeister (76. Dres)-R. Mertinitz, R. Mohsmann, Barth, Irsch, Müller (64. Keck)-Burg

Tore: 0:1 (37.) Julian Barth, 1:1 (52.) Joachim Akwapay, 2:1 (84.) Milan Rawert

Zuschauer: 104

Schiedsrichter: Richard Kochanetzki (Koblenz)

SV Morbach - SG Neitersen/Altenkirchen 3:1 (1:1) Der SV Morbach baut die Tabellenführung aus. Beim 3:1 gegen Neitersen beweist das Team erneut Moral und fährt den neunten Sieg aus den letzten zehn Ligaspielen ein. Dabei brachte Andre Fischer (14.) die Gäste zunächst in Führung. Nach 32 Minuten hätte die SG Neitersen auf 2:0 erhöhen müssen. Zunächst scheiterte Lukas Haubrich an Keeper Yannick Görgen, ehe Julian Holzinger im Nachschuss nur die Latte traf. Morbach antwortete prompt und kam noch vor der Pause durch einen Treffer von Marius Botiseriu (33.) zurück. „In der ersten Halbzeit haben wir Glück. Im zweiten Durchgang haben wir es dann besser gemacht“, bilanzierte SVM-Trainer Thorsten Haubst. Fünf Minuten nach Wiederbeginn konterte der SV Morbach die Gäste aus und ging durch Jonas Ercan mit 2:1 in Führung. Selbst der Platzverweis für Martin Schultheis (56.) konnte die Hunsrücker nicht mehr stoppen. Am Ende setzte Marius Marx (72.) nach einem erneuten Konter der Hausherren den Schlusspunkt zugunsten des Spitzenreiters.

SV Morbach: Görgen-Ruster, Schultheis, Hoffmann, Kaut-H. Weber, Marx, J. Weber (90. Knöppel), Botiseriu (72. Heckler), Ercan (59. Steinbach)-Schell

Tore: 0:1 (14.) Andre Fischer, 1:1 (33.) Marius Botiseriu, 2:1 (50.) Jonas Ercan, 3:1 (72.) Marius Marx

Zuschauer: 80

Schiedsrichter: Lukas Frank (Pronsfeld)

FSV Trier-Tarforst - SV Windhagen 0:1 (0:1) Nachdem sich die Gäste zunächst auf eine defensive Grundordnung konzentrierten, führte der erste Vorstoß gleich zum Erfolg. Marcel Dammer foulte einen Gästespieler im Strafraum, Stephan Krist (17.) traf per Elfmeter zum 1:0. „Durch einen völlig unnötigen Elfmeter geraten wir in Rückstand. In der zweiten Halbzeit sind wir dann am Drücker und nutzen die Vielzahl der Chancen nicht“, sagte Tarforsts Trainer Holger Lemke. Zunächst scheiterte Marc Keller (58.) mit einem Distanzschuss an SVW-Schlussmann Thomas Kosiolek, ehe auch der Nachschuss von Bernhard Heitkötter sein Ziel verfehlte. In der Schlussphase vergaben Yannick Lauer (73., 84.), Yannick Lackas (78.) und Marc Picko (85.) ebenfalls beste Gelegenheiten auf den Ausgleich.

FSV Trier-Tarforst: Dahm-Lackas, Heitkötter, Gorges, Dammer (46. Lauer)-Keller, Gashi (70. Lemke), Picko, Hahn, Chalve-Herkenroth

Tore: 0:1 (17., FE.) Stephan Krist

Zuschauer: 70

Schiedsrichter: Markus Wozlawek (Bad Breisig)

SG Ellscheid - Sportfreunde Eisbachtal 1:1 (1:1) Die SG Ellscheid wird nach dem Sieg in Mayen ihrem Ruf als Favoritenschreck erneut gerecht. Steffen Meuer (36.) brachte die Gäste zunächst in Front. Noch vor dem Pausenpfiff gelang Markus Boos (44.) der schnelle Ausgleich für die SGE. „Gegen die Spitzenteams können wir eigentlich nur gewinnen, da ohnehin jeder damit rechnet, dass sich der Favorit durchsetzt“, sagte Ellscheids Trainer Niklas Wagner. Nach einem Eckball kam Markus Schmitz (78.) zum Kopfball, den SFE-Schlussmann Daniel Erbse noch so eben über die Latte lenken konnte.

SG Ellscheid: Neisius-Augarde, Gräfen (57. Alt), Schmitz, Fritz-Ring, Back, Schweisel, Gayer (88. Grommes), Otto (77. Abuzarad)-Boos

Tore: 0:1 (36.) Steffen Meuer, 1:1 (44.) Markus Boos

Zuschauer: 147

Schiedsrichter: Naemi Breier (Konz)