Dänenheld Poulsen jubelt unter einem falschen Namen

(dpa) Nach seinem WM-Debüt mit dem 1:0-Siegtreffer gegen Peru war Yussuf Poulsen kaum zu bändigen. Dabei war für viele nicht auf Anhieb auszumachen, wer der Torschütze war. Denn anders als bei RB Leipzig ist über der Nummer 20 der Name „Yurary“ zu lesen. Das ist nicht nur Poulsen zweiter Vorname, sondern auch der Nachname seines aus Tansania stammenden Vaters. Dieser starb an Krebs, als Poulsens gerade fünf Jahre alt war. „Das war schlimm für mich und meine Familie. Wir haben lernen müssen, ohne ihn zu leben“, erläuterte Poulsen einst. Zum Andenken an seinen Vater, der als Arbeiter auf einem Containerschiff zwischen Afrika und Dänemark pendelte, ist Poulsen Nationaltrikot mit „Yurary“ bedruckt.

Poulsen kam sich in seinem 29. Länderspiel vor wie auf einer Achterbahnfahrt. In der 44. Minute traf er Perus Christian Cueva im Strafraum am Fuß. Der Gefoulte trat selbst zum Strafstoß an – und drosch den Ball über das Tor. Nach knapp einer Stunde traf Poulsen zum dänischen Sieg. Mit seinem ersten WM-Treffer rückt das Juwel mit den Rastalocken in den Fokus europäischer Topclubs. Sollte er in Russland weiter für Furore sorgen, dürfte zudem der Marktwert des Profis erheblich steigen.

Die dänische Freude wurde getrübt durch die Verletzung von William Kvist, der sich wahrscheinlich eine Rippe gebrochen hat.

Peru - Dänemark 0:1 (0:0)

Peru: Gallese - Advincula, Alb. Rodriguez, Ramos, Trauco - Tapia (87. P. Aquino), Yotun - Carrillo, Cueva, Flores (62. Guerrero) - Farfán (85. Ruidiaz)

Dänemark: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen (81. M. Jörgensen), Stryger Larsen - Kvist (35. Schöne), Delaney - Poulsen, Eriksen, Sisto (67. Braithwaite) - N. Jörgensen

Schiedsrichter: Bakary Papa Gassama (Gambia)

Zuschauer: 40 502

Tore: 0:1 Poulsen (59.)

Besonderes Vorkommnis: Cueva (Peru) verschießt Foulelfmeter (45.+2)

(dpa)