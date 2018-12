Der Diener – so hat sich Heiko Herrlich bezeichnet – hat ausgedient. Bayer Leverkusen hat seinen Trainer vor die Tür gesetzt. Es mag trifftige Gründe für die Entlassung geben. Der Weggang von Sportdirektor Jonas Boldt und die jüngsten lamentierenden Einlassungen von Sport-Geschäftsführer Rudi Völler lassen auf ein gestörtes Binnenverhältnis beim Werksclub schließen.

Und dennoch ist es skurril: Herrlich verbuchte vier Siege in den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen. Zu Platz vier – der die ersehnte Champions-League-Qualifikation bedeuten würde, sind es aufholbare sieben Zähler. Mit dem Sieg gegen Berlin hat Bayer in der Tabelle Bremen überholt - und Werders Coach Kohfeldt wird (nicht zu Unrecht) für seinen Super-Job in der Hansestadt gelobt. Bizarre Bundesliga.

