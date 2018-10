Das ist der Gipfel

Fußball-Bezirksliga: Schweichs Kampfansage an der Our. Verfolgerhits in Kasel, Schillingen und Daleiden.

SG Buchholz – SG Kyllburg (Freitag, 20 Uhr, Rasenplatz Hasborn)

Die beiden Schlusslichter aus Buchholz und Kyllburg treffen sich zur Frustbewältigung in Hasborn. Die Gastgeber kassierten in den vergangenen fünf Spielen 21 Gegentore und warten noch immer auf den ersten Saisonsieg. Die Gäste verloren zuletzt 0:5 gegen Irsch. An der Kyll ist man sich einig: Nur der Sieger des Kellerderbys darf sich im weiteren Saisonverlauf noch Hoffnungen auf den Anschluss ans Mittelfeld machen.

SV Niederemmel – SG Wallenborn (Samstag, 16 Uhr, Kunstrasenplatz Piesport)

Klarer Favorit sind die Gäste aus der Eifel, die sich besonders durch die individuelle Klasse ihrer Angriffsreihe im Führungsduo der Liga etabliert haben. Die jüngsten Siege gegen die starken Hochwaldteams aus Schillingen und Geisfeld sprechen Bände. Als Tabellendrittletzter der Liga hat Aufsteiger Niederemmel dagegen noch mit Eingewöhnungsproblemen zu kämpfen.

SG Schneifel-Auw – TuS Mosella Schweich (Samstag, 18 Uhr, Rasenplatz Auw an der Our)

Das absolute Topspiel des Spieltags steigt in Auw, wo auf den Tabellenführer von der Our gegen den Verfolger aus Schweich die nächste Herkulesaufgabe wartet. Die Mannschaft von Coach Jörg Stölben präsentiert sich in der laufenden Runde als kampferprobt, wie der jüngste Auswärtssieg in Neuerburg beweist. Die Mosella kann mit einem Auswärtserfolg in Auw endgültig ins Führungsteam der Liga vorstoßen. Beim bis dato letzten Vergleich trennte man sich im Vorjahr in der Schneifel beim torreichen 4:4 ohne Sieger.

SG Daleiden – SG Geisfeld (Samstag, 19 Uhr, Rasenplatz Daleiden)

In der Tabelle trennen die beiden Mittelfeldteams nur zwei Punkte. Dabei sind die Gastgeber derzeit von einer chronischen Heimschwäche geplagt. Die beiden vergangenen Partien vor eigenem Anhang endeten gegen Kyllburg und Neuerburg torlos, davor gab es gegen Bitburg und Schillingen Heimniederlagen. Auch die Gäste aus Geisfeld haben schon bessere Zeiten erlebt. Der Vizemeister setzte die vergangenen Partien gegen Schweich und Wallenborn in den Sand, insgesamt gilt die Mannschaft von Coach Timo Zeimet aber als auswärtsstark.

SG Ruwertal – SG Neuerburg (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Kasel)

Mit dem gleichen Punktekonto treten die beiden Verfolgerteams zum Duell in Kasel an. Im Schatten des Dreikampfs an der Spitze blieben die Verfolger aus dem Ruwertal in neun Begegnungen in Folge ungeschlagen und mauserten sich als neuer Tabellenfünfter zur Mannschaft der Stunde. 19 Punkte holte die Elf aus den vergangenen neun Partien, zuletzt angelte sich Ruwertal die Siegzähler bei der heimstarken SG Ralingen. Das Eindringen in den Führungszirkel ist auch das Ziel der Gäste aus Neuerburg, deren Vormarsch an die Spitze jedoch durch die beiden Niederlagen gegen Schweich und Auw unterbrochen wurde.

SV Leiwen-Köwerich – SG Geichlingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Leiwen)

Ein Eigentor trübte zuletzt die Zwischenbilanz der Leiwener, deren Vormarsch ins Mittelfeld der Tabelle durch das 0:1 in Bitburg unterbrochen wurde. Zuvor gab es aber reichlich Grund zur Freude. Zehn Punkte holten die Moselaner aus den vergangenen sechs Spielen und beendeten damit ihr Kellerdasein. Gegen Aufsteiger Geichlingen erwartet die Moselaner ein Schlüsselspiel. Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn winkt ein Mittelfeldplatz. Bei den Gästen aus der Eifel lief es zuletzt zumindest zu Hause bei den Siegen gegen Buchholz und Daleiden sowie dem Remis gegen Ruwertal rund. Auswärts ging die Elf in den vergangenen drei Spielen leer aus.

TuS Schillingen – FC Bitburg (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Schillingen)

Mit jeweils 17 Punkten aus elf Spielen liefern beide Teams den gleichen Leistungsnachweis in der Tabelle ab, doch der Weg der Gäste ins Mittelfeld war durch den verkorksten Saisonstart äußerst dornenreich. Mit fünf Siegen und dem Remis im Ruwertal rastet der FCB wieder im Mittelfeld, bis zu den „Fleischtöpfen“ der Liga ist es aber noch ein weiter Weg. Schon in Schillingen droht den Bierstädtern wieder ein Rückschlag. Auch die Hochwälder hatten zuletzt mächtig zu kämpfen, nach den Niederlagen gegen Leiwen und Wallenborn fand die Elf von Gerd Morgen erst mit dem hart erkämpften 4:0-Erfolg in Niederemmel wieder in die Siegspur.

SG Saartal Irsch – SG Ralingen (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Irsch)

Mit den beiden knackigen „Zu-null“-Siegen gegen Geichlingen und in Kyllburg führte sich Irschs neuer Coach Heiko Niederweis glänzend in seinen neuen Job ein. Mit Ralingen gastiert nun ein unbequemer Gegner an der Saar, der zuletzt bei seiner knappen 0:1-Niederlage in Auw den Tabellenführer gehörig ins Schwitzen brachte.