2018 macht das historische Niedrigwasser des Rheins Schlagzeilen. Was für ein Gegensatz zu Weihnachten 1993: Damals sind an Mosel, Rhein und Saar ganze Straßenzüge in den Fluten versunken. Rheinland-Pfalz hat seitdem rund 1,1 Milliarden Euro in Hochwasserschutz investiert.

Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Wohnungen ohne Strom, frierende Menschen, weinende Kinder: Vor 25 Jahren hat eines der schlimmsten Weihnachts-Hochwasser der deutschen Geschichte Zehntausende in Schrecken versetzt und Millionenschäden angerichtet.

In den Katastrophengebieten an Mosel, Rhein und Saar fällt 1993 für viele Anwohner Heiligabend ins Wasser. Die Mosel- und Rheinscheitel treffen damals am 23. Dezember in Koblenz zusammen. Der Rheinpegel mit eigenem definierten Nullpunkt steigt hier auf rund 9,50 Meter – den höchsten Stand seit 1784 und auch nicht vom Hochwasser 1995 getoppt. Welche Erinnerungen haben Anwohner 2018, im Jahr extremen Niedrigwassers des Rheins, an die Katastrophe 1993, was hat sich beim Hochwasserschutz getan?

Die pensionierte Lehrerin Margret Erbach, die in Koblenz-Neuendorf in einem vier Jahrhunderte alten Fachwerkhaus am Rhein wohnt, deutet auf das Erdgeschoss: „Das Wasser stand hier bis 20 Zentimeter unter der Decke.“ Es sei sehr schnell gekommen. Viele Anwohner seien mit Booten gerettet worden. „Nachbarn haben alles verloren, alles Mobiliar, die haben nicht mit so einem Hochwasser gerechnet.“

Viele Anwohner hätten damals die Öltanks ihrer Heizungen nicht gesichert, sagt Erbach. „Ein dicker Ölfilm schwamm auf dem Wasser.“ Das Öl sei unten in die Wände ihres Hauses eingezogen: „Das war schäbig.“ Und draußen, da sei hin und wieder ein Wohnwagen von einem Campingplatz vorbeigetrieben.

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz erinnert an den häufigen und großflächigen Starkregen in den Dezemberwochen 1993. Die „Porenräume des Bodens“ seien weitgehend gefüllt gewesen – dies habe eine „Quasi-Bodenversiegelung“ mit wenig Versickerung und extrem steigenden Flusspegeln erzeugt. Die Politik hat reagiert. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) teilt mit: „Das Land hat in den letzten 25 Jahren rund 1,1 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert. Die größten Investitionen wurden am Oberrhein vorgenommen: Das Land hat acht Polder gebaut und 166 Kilometer Deiche wesentlich verbreitert, also sicherer gemacht, und saniert.“ Auch an anderen Flüssen seien Millionen investiert worden. „Mit der „Aktion Blau Plus“ stellen wir etwa artenreiche Gewässer und natürliche Wasserrückhaltungen wieder her, geben dem Wasser also bei starken Niederschlägen natürlichen Raum, sich auszubreiten“, erklärt Höfken. „Rund 1350 Renaturierungsprojekte auf einer Gesamtlänge von mehr als 900 Kilometern haben wir bereits umgesetzt.“

In Koblenz stehen vor Heiligabend 1993 rund 4000 Häuser unter Wasser. Etwa 1000 Bürger, die nicht aus ihren Wohnungen wollen, werden mit Booten versorgt. Diese bringen auf dem teils bis in die erste Etage stehenden Wasser warmes Essen und notfalls Ärzte und Medikamente. In sieben Stadtteilen wird zur Sicherheit der Strom abgeschaltet.

Auch in Cochem an der Mosel sind rund 1500 Bürger fast völlig von der Außenwelt abgeschnitten, Strom- und Telefonverbindungen unterbrochen. Die Nahe tritt ebenfalls über die Ufer, in Bad Kreuznach müssen zahlreiche Läden schließen. Überall sind viele Helfer im Einsatz – beim Saar-Hochwasser in Saarbrücken beispielsweise rund 1200.

Auch sehr viele Soldaten der Bundeswehr und sogar einige der französischen und US-amerikanischen Streitkräfte in Rheinland-Pfalz helfen. Franz Gstatter, der in der Koblenzer Altstadt wohnt, erinnert sich: „Hier waren überall Stege der Bundeswehr-Pioniere, die haben die Leute aus dem ersten Stock gerettet. Die hatten viel Arbeit.“

Mittlerweile treten auch kleinere Flüsse und Bäche mitunter gewaltig über die Ufer. „Innerhalb Deutschlands zählt Rheinland-Pfalz zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen“, weiß Umweltministerin Höfken. „Die vergangen drei Jahre zählen zu den wärmsten in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Wetteraufzeichnung.“ Sturm, Hagel oder Starkregen häuften sich seit längerem – und auch Hoch- und Niedrigwasser, mit erheblichen Auswirkungen auf Binnenschifffahrt, Energiewirtschaft, Wasserversorgung und Fischerei.

Kommunen in Rheinland-Pfalz können laut Höfken mit bis zu 90-prozentiger finanzieller Förderung des Landes Konzepte zur örtlichen Hochwasservorsorge erstellen. Derzeit seien rund 500 dieser Strategien in Arbeit oder in der Antragsphase. „In den nächsten fünf Jahren sollen alle Kommunen ein Hochwasservorsorgekonzept aufstellen. Wir haben dafür insgesamt 18 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.“

Für das Bauen an Flüssen in Rheinland-Pfalz ist heute eine Genehmigung der Wasserbehörde nötig. Das untere Wohngeschoss neuer Häuser muss hoch genug für Hochwasser liegen. Neue Heizölanlagen dürfen laut Höfken in Überschwemmungsgebieten meist nicht mehr errichtet werden.

Mit der Versicherungswirtschaft und der Verbraucherzentrale wirbt Rheinland-Pfalz mit einer Kampagne für Elementarschadensversicherungen – unter anderem im Herbst 2018 mit vier Regionalkonferenzen. „Mit Erfolg: Der Anteil der Versicherten konnte von 18 Prozent in 2012 auf heute 33 Prozent gesteigert werden. Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen: Jeder rheinland-pfälzische Hausbesitzer oder Mieter sollte sich gegen Elementarschäden finanziell absichern“, erklärt Höfken. Sie weiß: „Hochwasser sind nicht zu verhindern.“

