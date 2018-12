Der geharzte Ball als größter Gegner

Handball-Verbandsliga: Hermeskeil verliert klar in Bitburg. Wittlich bleibt ernsthafter Verfolger von Saarburg.

SV Gerolstein – HSC Igel 27:36 (13:17)

Einen in dieser Höhe nicht erwarteten Erfolg hat der HSC Igel im Abstiegsduell in Gerolstein eingefahren. Die Mannschaft von Trainer David Juncker zog Mitte der zweiten Halbzeit vorentscheidend auf 28:19 (48. Minute) davon. „Wenn man gegen eine so schlechte Mannschaft verliert, steht man zu Recht am Ende der Tabelle“, sagte Gerolsteins Trainer Sandro Baumanns, der gleichzeitig ein zu lasches frühzeitiges Eingreifen der Schiedsrichter zulasten seines Teams beklagte. Igels Coach David Juncker konterte diese Aussagen: „Von einer Benachteiligung der Gerolsteiner Mannschaft kann überhaupt keine Rede sein.“

SVG: Neustadt - Waldorf (1), Katala (2/1), Eltze (3), L. Rosch, T. Rosch (3), Kreft (5), Wolf (6/3), Munkler (4), Leonards (1), Servatius (2)

HSC: Pütz und Weier – Steil (8/2), Kesseler (1), Grundhöffer (3), Ossadnik (5), Behrmann (9), Werdel (7/1), Vucenovic (3), Jager, Hellriegel

Bitburg II – Hermeskeil 36:20 (14:8)

Der deutliche Heimsieg der Bitburger Reserve ist die Überraschung des Spieltages. Die Mannschaft von Trainer Janosh Klimek kam gegen die Hochwälder, bei denen Spielertrainer Konstantin Menzer nach seiner Verletzung die ersten Gehversuche machte, zu einem ungefährdeten Erfolg. „Es war für mich ein entspannter Abend, das haben meine Jungs souverän gemacht“, freute sich Klimek. „Bei uns fehlten wichtige Stammspieler, und wir hatten krankheitsbedingt eine schlechte Trainingswoche. So entschied ich mich – eigentlich noch zu früh – wieder mitzuspielen. Neben Bitburg war der geharzte Ball unser größter Gegner“, bilanzierte Menzer.

TVB II: Frisch – Zimmer (4), Walerius (3/1), Recking (1), Lübken (4), Schürer (4), Crames (10), Müller (4), Schallert (4)

TVH: Schneider und Göddemeyer – Prümm (3/2), Fuchs (2), Valerius, Menzer (1), Kratz (10/1), T. Laible (2), Klein, Serbanescu (2), Zentz

HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch II – TuS Fortuna Saarburg 25:25 (16:12)

Saarburg geht als Tabellenführer ins neue Jahr. Die Mannschaft von Trainer Uwe Moske erkämpfte sich im Hunsrück einen Punkt. Irmenach hielt seinen Halbzeitvorsprung bis zum 22:18 (45.). In der Schluss-Viertelstunde folgte der Einbruch. „Saarburg verschleppte während der gesamten Partie das Tempo und zeigte sich in den entscheidenden Spielsituationen einfach cleverer“, analysierte HSG-Pressesprecher Robin Braun. „Von wegen Tempo verschleppt! Aus meiner Sicht waren es die Gastgeber, die zu langsam agierten“, erwiderte Saarburgs Coach Uwe Moske.

HSG II: Schmidt und Luth - Berg, Stoffel (1), Fritz (3), Hölzenbein (1), Mulliqi, Denzer (6/2), C. Kirst (5), Anton, J. Schneider (2), Jünemann (4), Braun (1), Mende (2)

TuS: Dupre – Lorth (4/1), Moske (5), Paule, Musick, Schütz, S. Hoffmann (2), Schmitt, Marszalek (4), P. Rüger (8/2), Morin, Jürgens (2)

Wittlich – St. Matthias 36:29 (16:12)

Die HSG Wittlich hat den Routiniers aus Mattheis die Grenzen aufgezeigt und bleibt mit dem Sieg ernsthafter Verfolger der Saarburger Fortuna. Beim 21:15 (36. Minute) war eine Vorentscheidung gefallen. „Wir haben zu viel vor allem aus dem Rück­raum verworfen. Wittlich hatte mehr Biss“, sagte Mattheis’ Spielertrainer Kris Sturm.

„Ich kann von der Leistung meiner Mannschaft nur schwärmen. Es war ein hervorragendes Spiel“, freute sich Wittlichs Trainer Heinz Hammann.

HSG: Flamann und Hergert – Konrad (6), Präder (3), Bollig, Rudolphi (6), Kräber, Weber, Kirsch (2), Lißmann (17/6), Schabio, Löw (2), Schilz

DJK: Wilkes, Barton und Conermann – Seiler (2), Alshok (1), Sturm (8/3), Kammann (2), B. Juncker (1), T. Kochann (6), D. Kochann (5), S. Juncker (1), Hoffmann (1), Hennefeld (1), Frisen (1)(R.S.)