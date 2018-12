Der Trierer Schauspieler Roland Wolf dreht erfolgreich Filme und Serien (der TV berichtete). Für einige seiner Produktionen stehen nun schon die Sendetermine fest. red

Familie Dr. Kleist läuft am 18. Dezember um 18.50 in der ARD, Der süße Brei am 24. Dezember um 15.05 im ZDF und der Tatort Göttingen am 3. Februar 2019 um 20.15 in der ARD.