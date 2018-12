Greta, acht Jahre alt, hatte ihre Eltern nie kennengelernt. Sie lebte mit ihrem Hund Mütze bei Tante Bärbel und Onkel Karl am Rande einer Großstadt. Die Mutter ist bei ihrer Geburt verstorben und der Vater ist nur einige Wochen später durch einen unverschuldeten Autounfall tödlich verunglückt. Tante Bärbel, die Schwester ihrer verstorbenen Mutter, und ihr Mann Karl blieben bisher kinderlos und hatten die kleine Greta adoptiert und voll Liebe zu sich genommen. Greta war für sie wie eine eigene Tochter.

Tante Bärbel hatte Greta schon vor vielen, vielen Jahren von dem Unglück erzählt. Greta wollte alles wissen, was ihre verstorbenen Eltern betraf, denn sie kannte sie ja nur von Fotos. Wenn Tante Bärbel von der verstorbenen Mutter erzählte, so kam es Greta vor, sie wäre im Raum mit dabei.

Tante Bärbel war sehr liebevoll und gut zu Greta, sie erfüllte ihr fast jeden Wunsch und Onkel Karl las ihr, auch heute noch, obwohl sie mittlerweile selbst gut lesen kann, jeden Abend Geschichten vor, denn er kann sehr gut Geschichten erzählen und vorlesen. Manchmal nahm er seine Gitarre hervor und sang ihr ein Lied. Ein Musikinstrument spielen, das wollte sie auch gerne.

Greta hatte Tante Bärbel und auch Onkel Karl sehr lieb. In der Schule war sie eine gute Schülerin. Ihre beste Freundin Vroni wohnte im Nachbarhaus, sie waren oft zusammen.

Nun war es nicht mehr weit bis Weihnachten. Vergangene Nacht hatte sie ständig an den Weihnachtsmann gedacht, schlief ein und hatte einen Traum. Sie träumte von einem Stern, der in der Ferne am Himmel stand. Der Stern leuchtete, wurde immer größer und heller. Sie hörte feine Glöckchen klingen und sah, wie ein Schlitten, gezogen von Rentieren, aus der Helle des Sternes auf die Erde fuhr. Auf dem Schlitten saß der Weihnachtsmann und dahinter saßen ihre Mutter und ihr Vater. Sie verteilten Geschenke an Kinder, die die Hände nach ihnen ausstreckten. Die Kinder waren schmutzig und ausgehungert, lebten wahrscheinlich in Slums. Greta erschrak, als sie die vielen armen Kinder sah. Sie wurde wach und blickte in die Augen von Tante Bärbel. Sie umarmte die Tante, weinte, und schlief wieder ein.

Noch eine Woche bis Heiligabend. Die Tante backte die leckeren Weihnachtsplätzchen und Greta half natürlich mit. Auch Mütze war dabei, er liebt den Backgeruch.

Nachdem alle Weihnachtsplätzchen gebacken waren, setzte sich die kleine Greta an den Tisch und schrieb. Sie nahm sich nämlich vor, in diesem Jahr unbedingt einen Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben. Von dem Traum der letzten Nacht hatte sie keinem erzählt.

„Lieber Weihnachtsmann, mein Name ist Greta und neben mir sitzt mein geliebter Hund Mütze. Ich weiß, du hast jetzt vor Weihnachten viel zu tun. Aber bitte, lies doch meinen Brief, habe auch besonders schön geschrieben.

Ich habe drei Wünsche an dich! Mein erster Wunsch: Bitte gib den vielen Hungernden auf dieser Erde doch genug zum Essen, auch eine Wohnung, damit es ihnen besser geht. Ganz große Sorgen mache ich mir deswegen, denn ich sehe so oft im Fernsehen, dass viele Menschen, auch viele Kinder und Tiere, hungern. Das ist ganz, ganz schlimm. Habe im Traum gesehen, dass meine verstorbenen Eltern Geschenke an die armen Kinder verteilten. Das möchte ich in Zukunft auch tun.

Jeden Abend werde ich zum Himmel schauen und nach einem richtig leuchtenden Stern Ausschau halten, dann sehe ich, dass es meiner Mama und meinem Papa gut geht und sie mich beschützen können.

Mein nächster Wunsch ist der: Ich wünsche mir so sehr, dass Tante Bärbel und Onkel Karl noch lange mit mir und Mütze in dem sehr schönen Haus mit Garten leben können. Sie sind für mich meine zweiten Eltern, ich habe sie sehr lieb. Ich bete jeden Abend, dass alles so bleiben soll.

Nun mein letzter Wunsch: Ich möchte so gerne ein Musikinstrument spielen, so wie es Onkel Karl kann. Vielleicht eine Gitarre oder ein Akkordeon.

Übrigens, auch Mütze soll ein Geschenk bekommen.

Lieber Weihnachtsmann, das sind meine Wünsche. Deine Greta und dein Hund Mütze.“

Am Abend legte Greta den Brief auf die Fensterbank ihres Schlafzimmers. Sie hoffte natürlich, dass der Weihnachtsmann ihn findet. Am andern Morgen lag er noch immer dort. Doch nachdem sie von der Schule nach Hause kam, war der Brief verschwunden. Greta war erleichtert, denn jetzt wusste sie, der Weihnachtsmann hat ihn abgeholt.

Tante Bärbel hatte für den morgigen Heiligabend alles vorbereitet. Im Haus duftete es köstlich und das Wohnzimmer wurde weihnachtlich geschmückt. Greta half wo sie konnte und Onkel Karl war für den Weihnachtsbaum zuständig. Für Mütze wurde auch gesorgt, er bekam eine Leckerei. In dieser Nacht zum Heiligabend träumte Greta wieder von einem wunderschönen Stern.

Heiligabend. Es hatte geschneit. Durch den knirschenden Schnee stampften sie zur Kirche. Dort bestaunte Greta die schöne Weihnachtskrippe.

Nun aber war Greta sehr gespannt auf die Bescherung. Sie wartete mit Mütze im Nebenzimmer auf das Glöckchen, das Onkel Karl läutete, dann durften sie zur Bescherung kommen.

Voller Spannung und Freude sah sie den festlich geschmückten Tannenbaum mit den vielen Lichtern und kleinen Figürchen aus Holz.

Onkel Karl sang, begleitet auf der Gitarre, „Stille Nacht, heilige Nacht“, Tante Bärbel las die Weihnachtsgeschichte vor und Greta trug das Gedicht vor „Denkt euch, ich habe das Christkind gesehn!“

Jetzt wurden die Geschenke verteilt. Greta hatte einen großen bunten Papierstern gebastelt. Nun aber hielt sie ihr Geschenk in den Händen. Hastig öffnete sie einen großen Karton. Ihr wurde fast schwindlig, denn einer ihrer Wünsche hatte sich erfüllt, es war ein wunderschönes Akkordeon und dazu ein Gutschein der Musikschule. Greta fiel Tante Bärbel und Onkel Karl stürmisch um den Hals. Auch ein weiterer Wunsch wurde wahr. Der Brief kam von der Armentafel. Die Leiterin schrieb darin, dass sie davon gehört hätte, dass Greta sich solche Sorgen um die Hungernden machte und lud sie zum Helfen für das nächste Wochenende ein. Greta war überglücklich und erzählte von ihrem Traum mit dem Stern und dem Schlitten mit dem Weihnachtsmann.

Und der dritte Wunsch, sagte sie, geht bestimmt auch in Erfüllung. „Liebe Tante Bärbel, lieber Onkel Karl, ihr seid meine lieben Eltern und euch soll es immer gut gehen!“

Mütze bekam auch ein Geschenk – selbst gebackene Hundekekse!