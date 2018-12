später lesen DGB DGB will Arbeitsbedingungen für Azubis verbessern FOTO: dpa / Julian Stratenschulte FOTO: dpa / Julian Stratenschulte Teilen

(dpa) Gewerkschafter bemängeln die Ausbildungsqualität in Rheinland-Pfalz. So sollen in einigen Betrieben Defizite für eine hohe Stressbelastung und fehlende Chancengleichheit sorgen. dpa