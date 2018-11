später lesen Gesundheit Diabetiker sollten vor der Sauna Blutzucker messen Teilen

(dpa) Gerade im Winter schätzen viele Menschen die wohlige Wärme in der Sauna. Diabetes spricht nicht grundsätzlich gegen Saunabesuche, heißt es in der Zeitschrift „Extra Diabetes“ (Ausgabe 6/2018). Am besten fragen Patienten aber vorab ihren Arzt. dpa