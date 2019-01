später lesen Düsseldorf Die Fußball-Bundesligisten in der Winterpause Teilen

Twittern

Teilen



(dpa) In diesem Winter verzichten vier Bundesligaclubs auf Trainingslager im Ausland. Vor einem Jahr waren es noch acht Vereine, die sich in der Heimat auf die Rück­runde vorbereitet haben. Elf von 14 Mannschaften schlagen ihr Quartier auf der iberischen Halbinsel auf, zehn in Spanien, der VfL Wolfsburg in Portugal.