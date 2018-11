später lesen Luxemburg Die Koalition in Luxemburg steht Teilen

(dpa) Gut sechs Wochen nach der Wahl sind in Luxemburg die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung abgeschlossen. Liberale, Sozialdemokraten und Grüne hätten sich inhaltlich für eine Neuauflage der Dreier-Koalition geeinigt, sagte der Sprecher des mit der Regierungsbildung beauftragten Xavier Bettel am Abend in Luxemburg. dpa