Die Titelanwärter stehen schlange

Drei Spieltage vor Saisonschluss gibt es noch keinen Fingerzeig zum künftigen Meister. Wie an einer Perlenschnur gereiht kauert das Spitzenquartett in den Startblöcken zum Run auf die Titelmeriten. Auch das zum vorgezogenen Endspiel hochgepuschte Gipfeltreffen zwischen Schweich und Geisfeld brachte nur wenig neue Erkenntnisse. Tagesgewinner im Titel-Roulette ist die SG Arzfeld, die dem Favoritenduo gehörig auf die Pelle rückte. Die Meldung des Spieltags kommt aber nicht von der Spitze, sondern von der Abstiegsfront. Der SV Konz trennte sich am Wochenende von seinem Trainerduo Schwarz/Mai und setzte im Überlebenskampf der Liga auf Feuerwehrmann Stefan Dawen. Bei seinem ersten Einsatz in Kröv ließ die erhoffte Trendwende beim 0:4 aber noch auf sich warten. Im Keller bleibt es weiter eng und stickig. Allein Buchholz setzte ein Ausrufezeichen. Krövs Erfolg war ein Sieg der Moral, dennoch steht der Tabellenletzte als erster Absteiger fest.