Die Trierer Remis-Spezialistinnen

Tischtennis: TTG-Damen spielen 7:7 in Drais. Wittlich chancenlos gegen Spitzenreiter.

Verbandsoberliga Damen

TSG 1876 Drais – TTG GR Trier/Zewen 7:7

Die Damen der TTG GR Trier/Zewen haben in ihrem fünften Saisonspiel das dritte Unentschieden eingefahren. Dabei holten die Gäste einen großen Rückstand noch auf und sicherten sich erst am Ende der Partie den Punkt. Die ersten beiden Doppelspiele gingen jeweils in vier Sätzen verloren und auch die beiden ersten Einzel konnten Tanja Hetzel und Sandra Heimes nicht für sich entscheiden. Erst Maike Heimes und Martina Schäfer holten die ersten Siege für Trier/Zewen. Doch zwei weitere Niederlagen brachte die TTG wieder deutlich ins Hintertreffen. Erst beim Stand von 3:7, als überhaupt nur noch ein Unentschieden für die Gäste möglich war, starteten die Triererinnen ihre Aufholjagd, gewannen die letzten vier Partien deutlich und sicherten sich damit den erhofften Punktgewinn. Damit warten die Triererinnen allerdings weiter auf ihren ersten Saisonsieg.

Trier/Zewen: Hetzel/M. Heimes, S. Heimes/Schäfer, Hetzel (1), S. Heimes (1), M. Heimes (2), Schäfer (3)

2. Rheinlandliga Herren

TTSG 76 Wittlich II – VfR Simmern II 1:9 „Wir haben in allen Spielen eine Zeit lang gut mitgespielt, aber in der Summe hatten wir keine Chance“, sagte Christoph Kutscheid nach der 1:9-Niederlage gegen den Tabellenführer. Den Ehrenpunkt für die Gastgeber holte Jan Hallerbach gegen Simmerns Nummer sechs. „Jetzt beginnt die Zeit, in der wir gewinnen müssen, um eine Restchance auf den Klassenerhalt zu wahren. Wir spielen in der Vorrunde noch gegen drei Mannschaften aus unserer Tabellenregion“, blickt Kutscheid bereits nach vorne.

Wittlich II: Hallerbach/Schmidt, Rau/Schäfer, Kutscheid/Gorges, Kutscheid, Rau, Schäfer, Wilhelm, Hallerbach (1), Schmidt

TTSG 76 Wittlich – VfR Simmern II 3:9

Auch Wittlichs erste Mannschaft, die kurzfristig auf Sven Hartmann verzichten musste, konnte dem noch ungeschlagenen Tabellenführer am Wochenende kein Bein stellen. Lediglich Bernd Griebler konnte seine beiden Einzelspiele sowie sein Doppel gemeinsam mit Meikel Peters für die Gastgeber gewinnen. „Wir waren gegen Simmern chancenlos, wobei das Ergebnis vielleicht ein oder zwei Spiele zu hoch ausgefallen ist“, sagte Griebler nach der Partie.

Wittlich: Griebler/Peters (1) Kröger/Kriewitz, Ehses/Rau, Griebler (2), Peters, Kröger, Kriewitz, Ehses, Rau